Министерство иностранных дел России впервые прокомментировало взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, в результате которого погибли и пострадали люди. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что инцидент якобы был направлен на запугивание граждан Италии, работающих в России.

С комментарием по поводу инцидента выступило посольство России в Италии.

Что говорят представители МИД России о взрыве в ресторане Balzi Rossi?

Российская сторона, как всегда, обвинила во взрыве в ресторане Balzi Rossi Украину. Оккупанты заявили, что украинская сторона якобы пыталась "запугать итальянцев", работающих в России.

Планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели запугать итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже находятся под прицелом и в любой момент могут стать следующей жертвой,

– цинично лгут россияне.

Также в российском МИДе заявили, что "украинская террористическая зараза уже начинает распространяться по Европе, в частности по Италии".

При этом никаких доказательств, подтверждающих причастность Украины к взрыву, российская сторона не обнародовала.

Напомним, взрыв в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел вечером 1 августа. Тогда, по предварительным данным, погибли 5 человек, еще 21 – получили ранения.

По данным российских СМИ и телеграм-каналов, в день взрыва в ресторане проходило закрытое мероприятие. Очевидцы сообщали, что там праздновали день рождения неназванного генерала.

Впоследствии в сети появились фото и видео с мероприятия, на одном из которых видна надпись "Александр 55". Российские Z-блогеры и журналисты предположили, что речь шла о 55-летии главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Александра Чайки, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В то же время официального подтверждения его присутствия на мероприятии нет.