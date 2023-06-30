В российском Татарстане взорвался резервуар с химикатами: есть жертвы

В Татарстане произошел взрыв на территории ПАО "Татнефть". В результате погибли два человека.

Следователи открыли уголовное производство по факту гибели рабочих во время работ на предприятии. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.

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В Татарстане взорвался резервуар с химикатами

Утром 30 июня в селе Старое Маврино Заинского района Татарстана на территории нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" произошло возгорание резервуара.

Оно возникло при исследовании для повторного заполнения нефтепродуктами. В результате взрыва погибли двое рабочих, которые находились на крыше здания, а именно:

47-летняя женщина,

50-летний мужчина.

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело за "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах". Сейчас следователи:

проводят осмотр места происшествия,

решают вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Резервуар с химикатами взорвался якобы из-за взаимодействия их остатков с кислородом. Инцидент произошел, когда рабочие НГДУ "Елховнефть" спускались с крыши – они погибли в результате падения с высоты.

Обзор производили начальник участка с оператором. Они открыли люк, замерили донные отложения, закрыли его и стали спускаться.

По основной версии, взрыв произошел из-за попадания внутрь кислорода, вызвавшего воспламенение пироформных отложений.

В результате взрыва погибли два человека / Фото росСМИ

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