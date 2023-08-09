Автомобиль едва не опрокинулся: водитель снял момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Соцсетями распространяются видеозаписи "хлопка" на Загорском оптико-механическом заводе, расположенном неподалеку от Москвы. Один из очевидцев, выложивший новое видео, находился очень близко к эпицентру взрыва.

Водителю удалось запечатлеть сам момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Он ехал неподалеку от предприятия, передает 24 Канал.

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Взрыв был очень мощным

Автомобиль двигался возле завода, когда вдруг раздался мощный взрыв и начал подниматься гриб из дыма. Через пару секунд транспорт задело взрывной волной. От удара машина чуть не опрокинулась.

Камера видеорегистратора находилась внутри машины. На кадрах можно увидеть, что взрывная волна была настолько сильной, что в машине потрескалось лобовое стекло, а видеорегистратор упал водителю на колени. Судя по дате на видео, "хлопок" посетил завод в 10:49 утра по местному времени.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика на русском!

Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде: видео из соцсетей



Что известно о заводе под Москвой