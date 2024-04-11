"Мы не будем поставлять оружие": в Венгрии прокомментировали атаку на Трипольскую ТЭС
Венгрия не будет менять свою стратегию относительно непредоставления военной помощи для Украины. Это не изменит даже атака оккупантов по энергосистеме нашего государства.
Об этом заявил государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Он отметил, что его страна будет поддерживать наше государство невоенной помощью.
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Венгрия не будет предоставлять оружие Украине
Комментируя вопрос об атаке на Трипольскую ТЭС, Золтан Ковач отметил, что Будапешт не планирует поставлять вооружение для украинской армии.
Это политическая позиция с первого дня войны, что Венгрия не собирается участвовать (в войне – 24 Канал),
– сказал представитель венгерского правительства.
Золтан Ковач признает, что Украина имеет право на защиту согласно уставу ООН, однако это не изменит позицию Будапешта. Он напомнил, что Венгрия предоставляет гуманитарную помощь для украинцев.
Во время ночной атаки оккупанты разрушили Трипольскую ТЭС
- Глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота утром 11 апреля сообщил, что в результате ночной атаки российские захватчики полностью разрушили Трипольскую ТЭС. В результате обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе.
- К счастью, все работники ТЭС остались живы. Однако, несмотря на это, жители Киевской области не остались без света, а тем абонентам, которые были отключены, энергетики сумели вернуть свет в их дома.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что обстрелы ТЭС – это война против мирных украинцев. Он призвал западный мир отреагировать на это.
- После атаки по Трипольской ТЭС некоторые СМИ вспомнили заявление "Центрэнерго" в августе 2023 года, что станция полностью защищена. Однако глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян отметил, что оккупанты попали ракетами в машинный зал, над которым "построить саркофаг практически невозможно".
- Стоит отметить, что Трипольская ТЭС была одной из самых мощных в Киевской области и крупнейшей в Украине. Как повлияет разрушение ТЭС на ситуацию со светом в Украине – читайте в материале.