Мощный взрыв в оккупированном Бердянске: захватчики перекрыли движение
Источник:Иван Федоров
На оккупированных территориях всячески демонстрируют врагу, что ему не рады. Да, в Бердянске 6 декабря слышали звук взрыва.
Во временно оккупированном Бердянске в 5 утра прогремел взрыв. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, его слышали в нескольких микрорайонах.
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В Бердянске тревожно
После того, как город всколыхнул взрыв, оккупанты приняли меры. Они перекрыли движение вблизи Вечного огня. Федоров сообщил, что там не пропускают даже пешеходов.
Пока неизвестно никаких деталей. Так же неизвестно, кто причастен к взрыву. Однако на территории оккупированных регионов активно разрывается движение сопротивления российской агрессии. К примеру, в Мелитополе оккупанты массово отравились едой с доставки. Курьера, привезшего заказ не нашли. Часть окупантов умерла от отравления и больше не сможет воевать против Украины.
Оккупированные территории: последние новости
- Российские военные понимают, что на оккупированных территориях им не рады, потому приближают деоккупацию. К примеру, в Евпатории оккупанты начали вступать в партизанское движение "Атеш" и передавать информацию о стратегических объектах. Агенты партизанского движения постоянно разведывают информацию на стратегически важных объектах россиян. Более того, партизанам удается побывать в воинских частях оккупантов.
- Успешную и неожиданную атаку устроили силы сопротивления 1 декабря 2023 года в обеденное время. Взрывы раздались на въезде во временно оккупированный Мелитополь. Силы сопротивления ликвидировали несколько российских окупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику. В настоящее время техника выведена из строя. Интересно, что устроить атаку захватчикам удалось на их "любимом" месте.
- Российские военные сами помогают украинским защитникам, уменьшая свой боевой состав. оккупанты часто подрываются на своих же минах и несут потери. Так происходит в том числе и потому, что руководство армии России засекретило карты минных полей в Украине. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.