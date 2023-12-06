Мощный взрыв в оккупированном Бердянске: захватчики перекрыли движение

На оккупированных территориях всячески демонстрируют врагу, что ему не рады. Да, в Бердянске 6 декабря слышали звук взрыва.

Во временно оккупированном Бердянске в 5 утра прогремел взрыв. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, его слышали в нескольких микрорайонах.

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В Бердянске тревожно

После того, как город всколыхнул взрыв, оккупанты приняли меры. Они перекрыли движение вблизи Вечного огня. Федоров сообщил, что там не пропускают даже пешеходов.

Пока неизвестно никаких деталей. Так же неизвестно, кто причастен к взрыву. Однако на территории оккупированных регионов активно разрывается движение сопротивления российской агрессии. К примеру, в Мелитополе оккупанты массово отравились едой с доставки. Курьера, привезшего заказ не нашли. Часть окупантов умерла от отравления и больше не сможет воевать против Украины.

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