В окрестностях Чернигова прогремел взрыв: пострадал частный дом

В Черниговской ГВА сообщили о взрыве на окраинах города утром 31 января. Пострадал частный дом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Что известно о взрыве в окрестностях Чернигова

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в окрестностях Чернигова утром 31 января произошел взрыв. Около 9:00 зафиксировано падение БпЛА.

Взрыв на окраинах города,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, взрывной волной был поврежден частный дом. Он отметил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Впоследствии председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в поврежденных частных домах – выбиты окна, повреждены крыши.

"В который раз – коварно. Атака по домам наших людей. Враг не планирует останавливаться. Россию остановит только сила", – подчеркнул Чаус.

Последствия атаки БпЛА в окрестностях Чернигова / Фото Вячеслава Чауса

Полиция документирует последствия взрыва российского беспилотника на окраине Чернигова. По данному факту следователи начали уголовные производства за военные преступления.

В то же время в ГСЧС рассказали, что обломки БпЛА повредили балкон в одной из многоэтажек областного центра. Спасатели ликвидировали пожар в квартире.

Обломки БпЛА повредили балкон в многоэтажке / Фото ГСЧС

К слову, падение обломков вражеских беспилотников также зафиксировано в Николаевской области. В области повреждены три частных дома и обесточены 25 абонентов.