3 погибших и 16 раненых: в Дюссельдорфе произошел ужасный взрыв

В немецком городе Дюссельдорф в ночь на четверг, 16 мая, произошел взрыв. В результате инцидента 3 человека погибли, также есть много пострадавших.

Последствия взрыва ликвидировали примерно 100 пожарных. Сейчас немецкая полиция сообщила, что пока не может предоставить информации о причинах инцидента.

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Пожарные ликвидировали последствия взрыва до утра

Ночью 16 мая, примерно в 2:25 жители в Дюссельдорфе услышали взрыв.

В пожарной службе рассказали, что когда спасатели прибыли на место инцидента, они обнаружили полностью охваченный огнем киоск в многоквартирном доме. В огне уже был второй этаж и двери здания. Также горели несколько автомобилей. Ликвидация пожара продолжалась до утра.

Всего в результате инцидента 3 человека погибли, еще 16 получили ранения.

В сети показали последствия взрыва в Дюссельдорфе / Фото ANC Düsseldorf, dpa

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