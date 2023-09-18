В Донецке – "хлопок": СМИ пишут, что прилетело в оккупационную администрацию

Во временно оккупированном Донецке снова было неспокойно для захватчиков. Собственно, прилетело в центр города. СМИ пишут, что – в здание администрации главы квазиреспублики.

В понедельник, 18 сентября, местные телеграм-каналы Донецка начали публиковать кадры, на которых видна, вероятно, вражеская так называемая "администрация" и огромный столб дыма. Об этом информирует 24 Канал.

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Последствия мощного взрыва в Донецке

Расположено здание, из которого идет дым, на одной из центральных улиц. Поэтому есть основания утверждать, что это – именно псевдоадминистрация главы "ДНР" Дениса Пушилина. Кроме того, это видно на распространяемых СМИ в сети фото и видео.

Что происходит в Донецке после прилета: смотрите видео

Около 15:15 вражеские информационные помойки заявили о "по меньшей мере двух пострадавших" в результате этого "хлопка". Они поспешили заверить, что город атаковали три ракеты из РСЗО "Град".

И партизаны из движения "Атеш" в то же время констатировали, что проверяют жив ли так называемый руководитель оккупированного региона.

Донецк. Проверяем, жив ли Пушилин. Надеемся, что нет,

– говорится в сообщении.

У оккупантов все больше проблем

Украинские дроны на протяжении всей прошлой недели наведывались к кораблям вражеского флота. В частности, был поврежден судоремонтный завод 13 сентября в Севастополе. Впоследствии появилась информация, что в больницах находится много раненых оккупантов в результате этого – их негде размещать.

Кроме того, во время этого удара была поражена подводная лодка "Ростов-но-Дону" россиян и большой десантный корабль "Минск". По словам экспертов, эти судна захватчиков восстановлению не подлежат.

В то же время под прицелом были в течение недели катер КС-701 "Тунец", патрульный корабль "Сергей Котов", две патрульные лодки "Василий Быков" и ракетный катер "Самум". Все эти судна либо полностью, либо частично были уничтожены.

Уже около 15:30 Пушилин опубликовал видео, на котором сказал, что не пострадал во время атаки на здание "администрации". Также, по его словам, в целом пострадавших или жертв нет.