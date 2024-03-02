В Екатеринбурге произошел взрыв на подстанции, питающей 3 военных предприятия: реакция ГУР
В российском Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции. Она питает светом три оборонных предприятия врагов.
Взрыв прогремел накануне, 1 марта, ориентировочно в 23:00 по местному времени. По данным официальных экстренных служб, причина взрыва – неисправность электрооборудования, однако телеграм-каналы написали о заложенной взрывчатке, сообщает 24 Канал.
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Что случилось на подстанции в Екатеринбурге
В российском Екатеринбурге на улице Шефской произошел взрыв в районе электроподстанции "Калининская".
Спасатели заявили, что, мол, речь идет о неисправности электрооборудования. Именно это сопровождалось "хлопком и яркой вспышкой", который могли наблюдать местные, живущие неподалеку.
Кроме того, пропагандисты со ссылкой на источники написали, что якобы причиной может быть короткое замыкание и дальнейшее повреждение одного из трансформаторов.
Российские оперативные службы заверили, что якобы:
- инцидент не вызвал нарушения энергоснабжения районов столицы Среднего Урала,
- электрооборудование подстанции "Калининская" работает в штатном режиме.
У россиян традиционно нет пострадавших, только работают специалисты.
Взрыв на электроподстанции в Екатеринбурге: смотрите видео
Однако в российских телеграм-каналах озвучили другую причину взрыва – там сработало самодельное взрывное устройство и правоохранители пытаются выяснить, как оно оказалось на территории предприятия.
Кстати, электроподстанция "Калининская" питает светом 3 оборонных завода:
- Машиностроительный завод имени Калинина – производит военную технику;
- Турбомоторный – проектирует, изготавливает и обслуживает паровые и газовые турбины, которые нужны и для военно-морского флота;
- Уралмаш – согласно открытым данным, изготавливает экскаваторы для горнодобывающих предприятий, дробильно-размольное оборудование, подъемные шахтные машины, тяжелые мостовые краны, оборудование для АЭС.
Что рассказала украинская разведка
Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что у россиян продолжается деградация инфраструктуры. Более того, то, что взрывается в России – ответственность, в частности, российских властей.
Но на этой территории есть неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить как можно скорее в единственный законный способ вооруженной борьбы против кровавого путинского режима,
– объяснил Юсов.
У россиян взрывалось в Санкт-Петербурге
- В ночь на 2 марта российский Санкт-Петербург атаковал неизвестный беспилотник. Российская "пе-ве-о" так отработала, что обломки упали на жилой дом в Красногвардейском районе города и повредили дом.
- Россияне эвакуировали ориентировочно 100 жителей. Ведь неизвестный дрон разрушил балконы дома, есть повреждения на всех этажах.
- Губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно заявил, что в результате атаки якобы обошлось без жертв. Как россияне сбивали дрон – смотрите по ссылке.