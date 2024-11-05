В Харькове прогремела серия взрывов: на город летели КАБы
Российские войска не прекращают террор украинских городов. Так, ночью 5 ноября в Харькове прогремел взрыв, а вскоре еще несколько.
Взрывы прогремели после полуночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрывы в Харькове
Несколько минут после полуночи 5 ноября в Воздушных силах сообщили о КАБы курсом на Харьков. Добавим, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 23:53 4 ноября.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Журналисты Общественного 7 минут после полуночи сообщили о взрывах в Харькове. Их подтвердил и мэр города.
В городе прозвучала серия взрывов – будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу,
– написал Игорь Терехов.
По данным мониторинговых ресурсов, на город летели по меньшей мере 3 КАБы.
"Еще КАБы курсом на Харьков! Оставайтесь в укрытиях", – снова вскоре сообщили в ПС.
15 минут после полуночи Общественное сообщило о еще одном взрыве в Харькове. "В Харькове продолжают раздаваться взрывы", – снова написали журналисты через минуту.
В телеграм-каналах указывается, что в городе прогремело около 6 взрывов.
"Профильные службы выехали на места попаданий. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", – сообщил Олег Синегубов около половины первого ночи.