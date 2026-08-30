Основной удар пришелся на пансионат для пожилых людей: подробности трагедии в Милой Киевской области

Во время российской атаки дрон попал на территорию одного из предприятий в селе Мили Киевской области. Это привело к последующей детонации, унесшей жизни более 30 человек. Большинство жертв атаки – постояльцы пансионата для пожилых людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, а также корреспонденты hromadske с места событий.

Каковы подробности взрыва в селе Мила?

По словам пресс-секретаря ГСЧС, на данный момент официально подтверждено 27 погибших. Еще 10 фрагментов тел пока не удалось идентифицировать, поэтому окончательное число жертв будет установлено после проведения экспертиз.

Больше всего в результате атаки пострадал пансионат для пожилых людей – по меньшей мере 27 его обитателей погибли. Всего в результате удара и последующей детонации боеприпасов повреждено около 130 домов.

Последствия взрывов в Милой: смотрите видео полиции

Четверо человек числятся пропавшими без вести, более 40 – пострадали. Среди погибших – голова Дмитровской общины Тарас Дидич, который одним из первых прибыл на место трагедии, чтобы помочь людям.

Спасатели и полицейские за ночь эвакуировали около 400 человек. К ликвидации последствий привлекли ГСЧС из других регионов, однако работы затрудняли повторные российские атаки.

Отметим и то, что к спасению людей приобщались и небезразличные. Так, недавно вернувшийся с фронта украинский военнослужащий собственным автомобилем эвакуировал из опасной зоны местную женщину и ее сына с инвалидностью. Защитник рисковал своей жизнью, чтобы спасти семью.

"Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения", – заявил президент Зеленский. СБУ проводит расследование по двум статьям Уголовного кодекса – о преступлении агрессии и халатном отношении к военной службе.