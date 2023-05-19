Мощный взрыв в Мариуполе: враг потерял более 150 окупантов

Во временно оккупированный Мариуполь вечером 19 мая посетил "Хлопок". От потерь окупантов не уберегла их "мощная" противовоздушная оборона.

Советник городского головы Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что уже удалось установить место хлопка.

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Андрющенко отметил, что результаты будут утром, но предварительно было поражено место базирования от 150 окупантов и системно использовалось для установки систем ПВО. Кроме того, в районе Кирова по улице Металлургов услышали пулеметную очередь.

Заметим, что беспокойно было 19 мая в населенном пункте Агробаза. Он расположен у Мариуполя. Предварительно было попадание в место расположения личного состава окупантов на территории Мариупольского аэропорта. И кадры свидетельствуют, что потери врага вследствие этого действительно безумны.

Ранее Андрющенко отметил, что российские захватчики готовятся к обороне в Мариуполе. Враг строит укрепление.

Последствия прилетов в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко

13 мая российские захватчики возле временно оккупированного Мариуполя посетили "хлопок". В частности, взрыв прогремел в здании в селе Республика возле Мариуполя. Там периодически находились оккупанты. Туда враги вызвали ориентировочно 20 скорых. По предварительным данным, погибли 50 российских захватчиков.

Мариуполь попал под контроль российских войск в мае 2022 года. Произошло это после длительных и жестоких боев, которые продолжались почти три месяца. В этот период значительное количество домов и других сооружений в городе были разрушены. С точными данными о количестве жертв сложно установить, поскольку оценки варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.