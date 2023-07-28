В одесском Доме профсоюзов прогремел взрыв: погиб человек

В пятницу утром, 28 июля, в одесском Доме профсоюзов прогремел взрыв. В результате не только было сильно повреждено помещение, но и, к сожалению, погиб человек.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Однако по предварительной информации, взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой.

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Правоохранители устанавливают причины происшествия

Более подробную информацию правоохранители пообещали предоставить позже. Сейчас же на месте происшествия работают:

следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции,

специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.



Последствия взрыва в одесском Доме профсоюзов / Думская

Гранату мог подарить посетитель

Вместе с тем в СМИ сообщаются и другие детали инцидента. Так, взрывоопасное устройство мог подарить своему массажисту клиент. Тот же случайно рванул чеку, в результате чего и прогремел взрыв.

Человеком, погибшим в результате взрыва, мог быть именно этот массажист. Кроме того, в СМИ сообщается, что другой мужчина был травмирован. Поэтому на месте, кроме правоохранителей, работают и врачи.



В одесском Доме профсоюзов могла взорваться граната / Думская

Взрывы в городах Украины 26 июля: коротко