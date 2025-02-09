Россияне ударили ракетой по Сумах: прилетело в промышленную зону

Сегодня, 9 февраля, в 15:56 в Сумах местные слышали звук взрыва. Его причиной был прилет вражеской ракеты по одной из промышленных зон города.

Об этом впоследствии сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь, передает 24 Канал. По предварительной информации, обошлось без раненых и погибших.

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Что известно об атаке

Напомним, ранее Воздушные силы писали об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога. Позже – о движении скоростной цели из Сумской области в направлении Полтавской.

К слову, ночью 8 февраля в Сумах также слышали взрыв, уже после предупреждения об опасности ударных БпЛА.

А 6 февраля около 23:20 россияне сбросили, по предварительным данным, 3 управляемые авиационные бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом в селе Мирополье Сумского района. Кроме того, тогда враг обстрелял область из минометов, известно о по меньшей мере 3 жертвах.