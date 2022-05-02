Взрыв возле Чернобаевки: глава ОВА намекнул на "победу ВСУ"
Мощные взрывы в Херсонской области, о которых сообщали сегодня в обед, произошли в Чернобыевке. Пока деталей нет, но очевидно, что российские оккупанты снова понесли потери.
В Чернобаевке снова победа ВСУ
Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
Подробности Возле Херсона раздался мощный взрыв: над городом поднялся огромный столб дыма
Взрывы произошли вблизи Чернобаевки, аэропорта. Не комментирую. Это победа наших Вооруженных Сил,
– отметил Лагута.
Коротко о взрывах в Херсонской области
В понедельник, 2 мая, вблизи Херсона раздался мощный взрыв. Очевидцы рассказывают, что ударная волна была такой силы, что в домах затряслись окна.
Над городом образовался густой столб дыма:
Феномен Чернобыевки: что нужно знать
- Врагам важно захватить Чернобаевку, чтобы оккупировать всю Херсонщину. Однако благодаря ВСУ им это постоянно не удается.
- Так, ВСУ 18 раз уничтожали силы российских оккупантов под Чернобаевкой – феноменальное поражение.
- Информация о победе наших ребят под Херсоном дошла даже до российских пропагандистов. Но те не обошлись без бестолковых казусов и оконфузились в эфире, говоря о Чернобаевке.
- В то же время 19 апреля в Чернобаевке в результате ночных боевых действий повредили 11 жилых домов. К счастью, никто из жителей не пострадал.
Ситуация в Херсонской области
Разведка Великобритании озвучила планы России по Херсонской области – регион стратегически важен для оккупантов. С ее помощью российские захватчики будут осуществлять транспортное сообщение, если военные смогут продолжать наступление на Украину.
Впрочем, в ВСУ знают, как освободить от оккупации Херсон. Федор Вениславский отметил, что ситуацию в регионе следует оценивать комплексно, а избавляться от врагов – шаг за шагом.
Стоит знать – секрет чернобаевских "ураганов": смотрите видео