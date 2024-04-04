Целенаправленно ударили днем: в Запорожском облсовете сообщили детали российской атаки

Россия снова нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья. Все это произошло прямо посреди дня.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков, отметив, что оккупанты обстреляли пригород Запорожья. Два взрыва было слышно в Широковской общине, которая фактически прилегает к территории города.

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Именно поэтому взрывы были слышны чуть ли не в каждом районе Запорожья. Такие удары Россия наносит уже не впервые.

Все произошло посреди дня

Как отметил Ашурбеков, по предварительным данным, пострадавших в результате удара нет. Известно, что оккупанты снова попали в гражданскую инфраструктуру. Это был частный сектор.

Россияне уже не впервые наносят удар среди белого дня. Очевидно, что так они хотят, чтобы было много пострадавших.

Это уже не впервые, когда пригород становится объектом обстрелов России. Это уже стало системой, когда россияне пытаются бить утром или среди белого дня. Они целенаправленно ударили днем. Так они хотят, чтобы подвергнуть опасности еще большее количество людей. Это такой целенаправленный геноцид против украинцев,

– отметил Ашурбеков.

Ситуация в Запорожье: кратко