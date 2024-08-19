Пламя мгновенно охватило предприятие: момент взрыва на заводе в Башкирии попал на видео

На нефтехимическом предприятии в российском Башкортостане прогремел взрыв. Вскоре в сети опубликовали кадры, на которых видно начало пожара.

Расположен завод вблизи города Стерлитамак, что на левом берегу реки Белая. О взрыве стало известно в понедельник утром, 19 августа, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-паблики.

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Момент взрыва на заводе в Башкортостане

На ролике, что, очевидно, передал в распоряжение телеграм-каналов водитель автомобиля, видно, как вспыхнул огонь. В то же время дым, образовавшийся в результате пожара, впоследствии стало видно за сотни метров.

После взрыва на предприятии в Стерлитамаке: смотрите видео

Информационные источники утверждают, что взрыв произошел именно на трубопроводе. По состоянию на 11:00 известно о 3 пострадавших. Среди них 2 работника предприятия, а также 1 свидетель.

Министерство чрезвычайных ситуаций России заявило, что якобы произошла разгерметизация, которая и привела к несчастному случаю. На место происшествия отправились около 20 спасателей, чтобы ликвидировать пламя.

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Вспомним, что украинские дроны 18 августа успешно атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области России. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар. Местные власти привлекли немало спасателей, однако обуздать огонь не удавалось в течение длительного времени. Дым от пожара растянулся на десятки километров.