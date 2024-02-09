Давление со стороны высшего руководства: разведка Британии выдвинула версии о взрыве в Ижевске
Источник:Ministry of Defence
Вечером 7 февраля в российском Ижевске произошел взрыв и сильный пожар. Британская разведка обнародовала собственные версии того, что могло вызвать этот "неприятный инцидент".
В Британской разведке убеждены, что взрыв на российском ракетном заводе вряд ли был вызван украинским БпЛА. Впрочем, количество подобных случаев на территории страны-агрессора будет все увеличиваться.
Смотрите также Не думали, что можно поразить такую цель, – военный эксперт о взрывах на заводе в Ижевске
Какие версии выдвинула британская разведка
В сводке отмечается. что на поврежденном заводе производят ряд баллистических ракет, в частности "Искандер", которые враг регулярно использует во время атак по территории Украины.
По предварительной информации, взрыв произошел в результате ошибки работников предприятия. Однако позже ТАСС сообщило, что это вызвали так называемые "плановые испытания" ракетных двигателей.
Маловероятно, что к взрыву были причастны украинские беспилотные летательные аппараты учитывая расстояние до Украины 1,2 тысячи километра. Более того, о подобных атаках в этом районе не сообщалось,
– говорится в сообщении разведки.
Согласно обнародованным данным, это как минимум пятый непонятный взрыв военно-промышленного предприятия за четыре месяца.
Предыдущие взрывы уже были на Каменском химическом заводе в Ростове 15 января 2014 года и Челябинском танковом заводе 26 ноября 2023 года.
Речь идет также о пожарах на пороховых заводах и предприятиях боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и в Соликамске 31 октября того же года.
Поэтому, как отмечает британская разведка, существует реальная вероятность того, что взрыв произошел из-за небрежного обращения и хранения легколетучих, горючих и взрывоопасных материалов.
Кроме того, политическое давление со стороны высшего руководства с целью увеличения объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, вероятно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала,
– говорится в сводке.
В частности, в Минобороны отмечают, что рост требований к производству и в дальнейшем, скорее всего, приведет к увеличению количества промышленных аварий в будущем.
Что известно о взрыве: коротко
- Взрыв произошел на полигоне возле поселка Ягул. Предположительно, он связан с испытаниями ракетных двигателей. В 12 километрах от Ижевска расположен Уточкинский завод, который выпускает продукцию военного и гражданского назначения.
- От этого города до Киева – две тысячи километров.
- Военный эксперт Роман Свитан предположил, что скорее всего, это была работа спецслужб – агенты или привлеченные на тот момент какие-то группы национального сопротивления, которые понимают, где эти заводы расположены.