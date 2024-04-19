Стоит ждать интересных новостей: каково значение успешного удара по аэродрому в Крыму

Очередные успешные операции украинских военных в тылу врага прогнозируют подготовку к более значительным ударам и вероятное развертывание самолетов F-16 на территории Украины. Они будут не только на территории временно оккупированного Крыма, но и на территории самой России.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что подготовка действующих систем ПВО россиян в Крыму откроет Украине "окно возможностей". Между тем россиян все больше охватывает истерика.

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Успешные операции ВСУ

За последние три дня ВСУ поразили серьезные объекты России, ведь к взрывам в Джанкое можно еще добавить два случая: уничтожение РЛС в Брянской области и радар в Мордовии. Однако уничтожение последнего пока не имеет официального подтверждения.

Радар – это даже не пусковая установка ЗРК, которую россияне еще как-то будут пытаться заменить. Изготовить радар занимает много времени и требует больших средств. Россияне остаются "без глаз" на некоторое время,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Также он добавил, что есть информация о том, что в Джанкое мог быть склад с ракетами С-300, которые используются россиянами не только для защиты. Их враг передислоцирует в оккупированный Мелитополь и осуществляет ими обстрелы Запорожья.

Значение операций

По мнению Мусиенко, во-первых, такие операции свидетельствуют о подготовке развертывания самолетов F-16 в Украине, ведь российские радары способны контролировать почти все воздушное пространство Украины. Во-вторых, подобные атаки могут означать подготовку к более значительным ударам, особенно в Крыму.

Крым сейчас остается мало прикрытым. Возможностей для поражения военных целей там становится больше,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Для того, чтобы россияне смогли перебросить в Крым другие системы ПВО нужно время, в течение которого, по мнению Мусиенко, у Украины появляется окно возможностей.

"В ближайшее время стоит ждать интересных новостей. Такие удары являются подготовкой как к ударам в оккупированный Крым, так и по территории России, будет больше дроновых атак", – добавил аналитик Центра военно-правовых исследований.

Паника у россиян

По мнению Мусиенко, россияне шокированы, ведь на их территории поражают РЛС, они теряют комплексы ПВО в Крыму. И это все при том, что по воздушному компоненту Россия превосходит Украину.

У них сейчас будет разворачиваться истерика. Следующий удар, который они готовят будет разнесен российской пропагандой, что это, мол, "вам там за что-то". Однако практика показывает, что на такие удары истерическая реакция России меньше, чем на удары по НПЗ. Это тоже их болевая точка,

– прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований.

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