Два Ту-22М3 ремонту не подлежат, – Буданов подытожил "хлопки" в Сольцах и Шайковке

Кирилл Буданов прокомментировал недавние взрывы на российских аэродромах "Сольцы" и "Шайковка". По его словам, украинской разведке хорошо "известны все люди, которые это все выполнили".

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что его ведомство имеет с этими людьми "какую-то коммуникацию". По словам разведчика, эти лица выполнили соответствующие задачи с территории России.

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Главный украинский разведчик подтвердил уничтожение двух Ту-22М3 в результате этой операции. Также он сумел назвать точное количество поврежденных самолетов.

Два уничтожены, два поражены. И очень незначительно еще один (поражен – 24 Канал), но это я даже не считаю,

– сказал он.

По его словам, два поврежденных самолета со временем будут отремонтированы россиянами. Два других бомбардировщика не подлежат ремонту.

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