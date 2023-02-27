Такое создается даже в блиндаже, – аэроразведчик о причинах взрыва в Мачулищах
На днях на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели мощные взрывы, в результате которых поврежден разведывательный самолет России А-50. Партизаны могли запустить FPV-коптеры.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог и аэроразведчик добровольческого формирования теробщин Андрей Коваленко. По его словам, это свидетельствует об отсталости россиян в обеспечении обороны для их техники.
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Повредить российский самолет могли дроны
Коваленко рассказал: есть информация, что белорусские партизаны могли запустить FPV-коптеры. Это самосборные из китайских запчастей дроны, усиленные антеннами, которые позволяют на более дальней дистанции получать сигнал. Беспилотник летит со скоростью 80 – 110 км в час.
"Эти коптеры могли пролететь незамеченными. Только визуально их могли услышать люди, которые там находились. Но с такой скоростью дроны довольно точно могли поразить эту цель", – отметил политтехнолог.
Аэроразведчик добровольческого формирования теробщины отметил, что такие FPV-коптеры используют как Украина, так и Россия. Однако ВСУ имеют более современные разработки этих дронов. Коваленко предположил, что белорусские партизаны могли приобрести их или сделать самостоятельно.
А что могли создать партизаны? Да что угодно. Они могли добавить или самостоятельно их сделать. Такое в блиндаже даже создается. Инструменты для поражения просты, но технологически передовые,
– сказал он.
Андрей Коваленко подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует об отсталости россиян в обеспечении обороны для их техники.
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Взрывы на аэродроме в Мачулищах: что известно
- Утром 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались 2 взрыва. В результате поврежден российский военно-транспортный самолет. В районе аэродрома было немало полицейских и патрульных, проверявших все автомобили. Очевидно, взрывы не на шутку испугали режим Лукашенко.
- К взрывам на аэродроме причастны белорусские партизаны. У самолета А-50 России повреждена передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна.
- Заметим, что стоимость самолета эксперты оценивают примерно в 330 миллионов долларов. То есть нанесенный ущерб чрезвычайно существен для Минска и Москвы.
- Впоследствии правозащитные организации опубликовали сообщение, что правоохранители самопровозглашенного президента Беларуси задержали женщину. Ее взяли под стражу еще вечером 26 февраля.