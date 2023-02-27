Такое создается даже в блиндаже, – аэроразведчик о причинах взрыва в Мачулищах

На днях на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели мощные взрывы, в результате которых поврежден разведывательный самолет России А-50. Партизаны могли запустить FPV-коптеры.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог и аэроразведчик добровольческого формирования теробщин Андрей Коваленко. По его словам, это свидетельствует об отсталости россиян в обеспечении обороны для их техники.

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Повредить российский самолет могли дроны

Коваленко рассказал: есть информация, что белорусские партизаны могли запустить FPV-коптеры. Это самосборные из китайских запчастей дроны, усиленные антеннами, которые позволяют на более дальней дистанции получать сигнал. Беспилотник летит со скоростью 80 – 110 км в час.

"Эти коптеры могли пролететь незамеченными. Только визуально их могли услышать люди, которые там находились. Но с такой скоростью дроны довольно точно могли поразить эту цель", – отметил политтехнолог.

Аэроразведчик добровольческого формирования теробщины отметил, что такие FPV-коптеры используют как Украина, так и Россия. Однако ВСУ имеют более современные разработки этих дронов. Коваленко предположил, что белорусские партизаны могли приобрести их или сделать самостоятельно.

А что могли создать партизаны? Да что угодно. Они могли добавить или самостоятельно их сделать. Такое в блиндаже даже создается. Инструменты для поражения просты, но технологически передовые,

– сказал он.

Андрей Коваленко подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует об отсталости россиян в обеспечении обороны для их техники.

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