Своих "не бросают": в Белгороде россиян не пустили в подъезд во время обстрела
Кремлевская пропаганда постоянно утверждает, что россияне вроде бы не бросают своих. Недавно жители Белгорода опровергли этот миф.
Соцсетями распространяется видео, сделанное в Белгороде во время звуков "хлопка". Запись красноречиво демонстрирует "взаимопомощь" жителей страны-агрессора.
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Что произошло в Белгороде
На видео можно увидеть и услышать, как небольшая группа людей, состоявшая из нескольких мужчин и женщин, пыталась найти укрытие во время воздушной атаки. Россияне подошли к многоквартирному жилому дому и воспользовались домофоном. Они позвонили в несколько квартир и попросили впустить их в подъезд.
Эти россияне объясняли хозяевам, что сейчас идет обстрел, а бомбоубежище закрыто. Однако жители все равно отказались их впускать.
Осторожно! На видео присутствуют ругательства на русском языке!
Россиян не пускают в дом во время взрывов: смотрите видео
К слову, в Белгороде существует проблема с укрытиями, о чем пишут даже местные каналы. Одни бомбоубежища закрыты, а другие завалены мусором и непригодны для использования. Городские власти призвали россиян прятаться в подъездах.
Так выглядит одно из убежищ в Белгороде / Фото из соцсетей
Что говорят эксперты о взрывах в Белгороде
- Недавно полковник запаса ВСУ Роман Свитан в разговоре с 24 каналом отметил, что все украинские средства поражения летят через Белгород к расположенному к северу от него аэродрому. Там расположены пусковые установки, которыми захватчики обстреливают Харьковщину. Однако российская ПВО пытается сбивать все прямо над городом, специально используя населенный пункт и гражданских как живой щит.
- Недавно ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян объяснил, что Владимиру Путину безразличны взрывы в Белгороде и гибель гражданских из-за непрофессиональной работы российской ПВО. Диктатор в одной из своих речей упомянул об этом городе только потому, что ему это написали на бумажке.
- Напомним, российский правозащитник Марк Фейгин дал понять, что не стоит ждать протестов в стране-агрессоре после взрывов в Белгороде. По его мнению, будет эффект накопления, который спровоцирует определенное движение внутри самой власти. Однако пока неизвестно, как именно он проявится.