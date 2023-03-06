На Белгородщине – "хлопок": оккупанты заявляют о ликвидации 3 ракет
Напрасно граждане России думали, что с их молчаливого согласия и невмешательства закончится война. "Бавовнятко" бодрствует и регулярно наведывается, в частности, в Белгородскую область. Вероятно, на этот раз в воздушное пространство вражеского государства ворвались 3 ракеты.
О взрывах в Новом Осколе Белгородской области стало известно в понедельник утром, 6 марта, – информирует 24 Канал ссылкой на российские телеграм-каналы. Собственно, началась неделя для граждан России не лучше. Остается надеяться, что такой она будет вся.
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Захватчики взывают о ПВО
Как пишут СМИ оккупантов, российской воздушной обороне якобы удалось сбить "три украинские ракеты". Есть также информация, что обломки воздушных целей повредили дома, линии электропередач и травмировали гражданина России.
Представители местных властей утверждают, что в мужчины незначительное осколочное ранение руки. На место происшествия выехала бригада скорой помощи и все оперативные службы.
Последствия уточняются. Уже известно об одном пострадавшем мужчине с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких деревнях Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место,
– говорится в сообщении губернатора.
В Белгороде снова неспокойно: смотрите видео с телеграм-каналов
Небо Белгорода после визита "хлопчатник" / Фотография из телеграм-каналов
Территории России становятся все более уязвимыми
- Вспомним, что недавно бойцам спецподразделения Kraken Главного управления разведки удалось уничтожить башню наблюдения оккупантов на территории России – а именно под Брянском. Выполнили эту задачу харьковские спецназовцы.
- Вместе с тем военный обозреватель Денис Попович констатировал, что Москва признала то, что все давно знали: российская ПВО очень уязвима. По его словам, оккупанты уже не отрицают, что есть в их "большой стране" щели, через которые могут пролететь различные воздушные цели.
- Кроме того, не так давно на железнодорожной дороге в городе Уссурийске нашли взрывчатку. Как известно, по этому пути оккупанты переправляют военные технику на линию фронта.