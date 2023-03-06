На Белгородщине – "хлопок": оккупанты заявляют о ликвидации 3 ракет

Напрасно граждане России думали, что с их молчаливого согласия и невмешательства закончится война. "Бавовнятко" бодрствует и регулярно наведывается, в частности, в Белгородскую область. Вероятно, на этот раз в воздушное пространство вражеского государства ворвались 3 ракеты.

О взрывах в Новом Осколе Белгородской области стало известно в понедельник утром, 6 марта, – информирует 24 Канал ссылкой на российские телеграм-каналы. Собственно, началась неделя для граждан России не лучше. Остается надеяться, что такой она будет вся.

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Захватчики взывают о ПВО

Как пишут СМИ оккупантов, российской воздушной обороне якобы удалось сбить "три украинские ракеты". Есть также информация, что обломки воздушных целей повредили дома, линии электропередач и травмировали гражданина России.

Представители местных властей утверждают, что в мужчины незначительное осколочное ранение руки. На место происшествия выехала бригада скорой помощи и все оперативные службы.

Последствия уточняются. Уже известно об одном пострадавшем мужчине с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких деревнях Новооскольского округа. Все оперативные и аварийные службы выехали на место,

– говорится в сообщении губернатора.

В Белгороде снова неспокойно: смотрите видео с телеграм-каналов



Небо Белгорода после визита "хлопчатник" / Фотография из телеграм-каналов

Территории России становятся все более уязвимыми

Вспомним, что недавно бойцам спецподразделения Kraken Главного управления разведки удалось уничтожить башню наблюдения оккупантов на территории России – а именно под Брянском. Выполнили эту задачу харьковские спецназовцы.

Вместе с тем военный обозреватель Денис Попович констатировал, что Москва признала то, что все давно знали: российская ПВО очень уязвима. По его словам, оккупанты уже не отрицают, что есть в их "большой стране" щели, через которые могут пролететь различные воздушные цели.

Кроме того, не так давно на железнодорожной дороге в городе Уссурийске нашли взрывчатку. Как известно, по этому пути оккупанты переправляют военные технику на линию фронта.

Не было официальных подтверждений украинской стороны, что Белгородскую область России атаковали именно наши ракеты. Не стоит исключать, что захватчики могли себе что-то придумать в паническом состоянии из-за визита "хлопка".