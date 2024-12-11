В Брянске прогремели взрывы: вероятно, под ударом нефтебаза
В России становится все более неспокойно. Сообщают о серии взрывов в Брянске.
Местные жители рассказали, что слышали от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Россияне заявляют о работе ПВО
Взрывы якобы начались примерно в 00:45. Россияне уже традиционно кричат, что система противовоздушной обороны сбила несколько украинских БпЛА над городом.
В Брянске было от 6 до 10 взрывов: смотрите видео
Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Брянск оказался под ударом: смотрите видео
В сети пишут об атаке дронов на нефтебазу "Транснефть". Также очевидцы делятся кадрами. Там можно разглядеть зарево на фоне ночного неба.
В Брянске пожар: смотрите видео
Российские власти пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.
В Брянске вспыхнул пожар: смотрите фото
В сети также показали карту нефтебазы, которую могли атаковать.
Так выглядит объект / Фото с телеграмм-каналов
На снимках можно разглядеть, что нефтебаза уже не впервые оказывается под прицелом.
Нефтебазу уже могли атаковать раньше / Фото из телеграмм-каналов
В то же время российская нефтеперерабатывающая промышленность все чаще оказывается под ударом, хотя официально россияне продолжают настаивать, что сбили все цели, а ПВО отрабатывает на "отлично".