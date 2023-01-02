Мощный "хлопок" в Брянской области: жители в панике набирают воду из-за отсутствия света

В Россию снова подвезли свежий "хлопок". В этот раз взрывы прогремели в Брянской области. Известно о попадании по энергетическому объекту врага.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Произошел этот "хлопок" недалеко от Климового, что в Брянской области.

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Жалуются на будто беспилотник

Местные власти уже начали обвинять во взрывах украинские беспилотники, якобы атаковавшие Брянскую область. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки разрушений испытал объект энергетического обеспечения.

Прямая речь: "Сегодня утром украинским БПЛА атаковали Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы".

По словам Богомаза, повреждения получил объект энергообеспечения. В результате в населенном пункте жители остались без света.

По состоянию на 06:20 пожар на энергетическом объекте еще не был ликвидирован. Люди продолжают набирать воду из-за отсутствия электроэнергии. По словам местных жителей, взрыв прогремел около 05:00.



Мощный взрыв прогремел в Брянской области / Фото с телеграма

Климовский район Брянской области расположен недалеко от границы с Украиной. От пограничной Липовки, что на Черниговщине, на автомобиле – 63 километра.

Напоминаем, что украинская сторона не подтверждает и не опровергает регулярный "хлопок" в России. В то же время высокопоставленные должностные лица на регулярной основе предупреждают, что его будет становиться все больше. Особенно на это влияет поведение высшего руководства страны-агрессорки.

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