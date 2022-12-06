Не только Курск: в России заявили о "налете дронов" в Брянской области

6 декабря "хлопок" случился в Брянской области. Пропагандисты уже успели обвинить в этом Украину.

Беспилотники якобы атаковали комбинат "Слава". Об этом пишут российские пропагандисты, информирует 24 канал.

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"Налет дронов" в Брянской области

В России утверждают, что в Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава". Они якобы упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

Так называемый "налет дронов" на комбинат, расположенный в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня ночью, 6 декабря.

На территорию комбината залетели примерно два беспилотника – они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара удалось избежать,

– говорят росСМИ.

Но, как мы уже знаем, пропагандисты могут как всегда врать, поскольку Украина не бьет по жителям и инфраструктуре России. Поэтому возможно и такое, что захватчики атаковали сами себя, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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