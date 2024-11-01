В Черкасской области вражеские дроны наделали беды: есть повреждения жилой инфраструктуры

Ночью 1 ноября россияне в очередной раз атаковали Черкасскую область. К сожалению, вражеский удар не прошел без последствий для региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

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В Черкасской области есть повреждения в результате атаки

Ночью враг снова атаковал нашу Черкасскую область. По воздушным целям работали средства ПВО. Результаты уточняем,

– говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, из-за падения обломков ударных БПЛА типа "Шахед" есть разрушения. В частности, согласно обнародованной информации, в Золотоношском районе повреждена жилая инфраструктура. Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают все профильные службы. Игорь Табурец пообещал раскрыть все детали относительно ночной атаки врага на область позже.

Подробности ночной атаки в других областях

В ночь на 1 ноября во время сигнала воздушной тревоги на территории Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 6 вражеских БПЛА. Председатель ОВА отметил, что место падения обломков еще устанавливается.

Кроме того, этой ночью под атакой российских "Шахедов" оказалась также Киевская область. Впоследствии начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что пострадавших в результате атаки врага нет.