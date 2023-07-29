Взрыв, и через 5 секунд следующий, – жители дома в Днепре рассказали, как чудом выжили

Россия 28 июля нанесла террористический ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадало 9 человек и чудом обошлось без жертв. Жители дома рассказали, как пережили ракетный удар.

Взрывы раздались в городе до объявления воздушной тревоги. Поскольку враг атаковал город баллистическими ракетами, средства ПВО не успели обнаружить цель.

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Счастливое стечение обстоятельств и инстинкты

Взрывы в Днепре раздались около 21:00. Жители дома рассказали, как им удалось пережить ракетную атаку. К слову, Павел живет рядом с местом удара. Он был в доме, когда услышал два "прилета". После этого он быстро начал спускаться в укрытие.

Правда, признается, что тот момент помнит как в тумане. После того как угроза миновала, мужчина хотел вернуться в квартиру, однако правоохранители его не пустили. По его словам, его дом остался целым и не пострадал.

Сразу, после первого взрыва, мозг отключился и уже наверняка на инстинктах я начал собираться и выходить – спускаться в убежище,

– рассказал свидетель удара.

Другой житель дома Владислав снимал квартиру в жилом комплексе, в который попала российская ракета. Его окна выходят именно на место прилета. По счастливому стечению обстоятельств, юноша не успел вернуться в квартиру.

Владислав рассказал, что был в кафе вместе с подругой и собакой вблизи места ракетного удара. Около 21:00 они должны были идти домой, чтобы кормить собаку по расписанию, однако они задержались в кафе, потому что девушка "долго ела".

"Подруга очень долго ест, за что я ей очень благодарен. Мы рады, что опоздали на кормление нашего чудо-чада. Все хорошо", – в шутку говорит Владислав.

Парень также рассказал, что никогда еще не слышал таких "прилетов". Кофейня расположена совсем рядом, поэтому Владислав с подругой хорошо услышали взрывы. Он добавил, что не было даже звука полета ракеты.

Во-первых, испытали шок. Потому что это было слишком громко и таких прилетов я еще никогда в жизни не слышал. Плюс, не было никакого звука полета ракеты, ничего. Просто в моменте взрыв и через пять секунд – следующий. Потом, когда мы вышли, у нас мелькнула мысль, хоть бы не наш жилищный комплекс,

– рассказал житель дома.

В квартире парня от взрывной волны вылетели окна. К сожалению, он не знает степень разрушений, поскольку правоохранители не пускали людей в атакуемое помещение.

Ракетный удар по Днепру: что известно