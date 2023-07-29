Взрыв, и через 5 секунд следующий, – жители дома в Днепре рассказали, как чудом выжили
Источник:Informator
Россия 28 июля нанесла террористический ракетный удар по Днепру. В результате атаки пострадало 9 человек и чудом обошлось без жертв. Жители дома рассказали, как пережили ракетный удар.
Взрывы раздались в городе до объявления воздушной тревоги. Поскольку враг атаковал город баллистическими ракетами, средства ПВО не успели обнаружить цель.
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Счастливое стечение обстоятельств и инстинкты
Взрывы в Днепре раздались около 21:00. Жители дома рассказали, как им удалось пережить ракетную атаку. К слову, Павел живет рядом с местом удара. Он был в доме, когда услышал два "прилета". После этого он быстро начал спускаться в укрытие.
Правда, признается, что тот момент помнит как в тумане. После того как угроза миновала, мужчина хотел вернуться в квартиру, однако правоохранители его не пустили. По его словам, его дом остался целым и не пострадал.
Сразу, после первого взрыва, мозг отключился и уже наверняка на инстинктах я начал собираться и выходить – спускаться в убежище,
– рассказал свидетель удара.
Другой житель дома Владислав снимал квартиру в жилом комплексе, в который попала российская ракета. Его окна выходят именно на место прилета. По счастливому стечению обстоятельств, юноша не успел вернуться в квартиру.
Владислав рассказал, что был в кафе вместе с подругой и собакой вблизи места ракетного удара. Около 21:00 они должны были идти домой, чтобы кормить собаку по расписанию, однако они задержались в кафе, потому что девушка "долго ела".
"Подруга очень долго ест, за что я ей очень благодарен. Мы рады, что опоздали на кормление нашего чудо-чада. Все хорошо", – в шутку говорит Владислав.
Парень также рассказал, что никогда еще не слышал таких "прилетов". Кофейня расположена совсем рядом, поэтому Владислав с подругой хорошо услышали взрывы. Он добавил, что не было даже звука полета ракеты.
Во-первых, испытали шок. Потому что это было слишком громко и таких прилетов я еще никогда в жизни не слышал. Плюс, не было никакого звука полета ракеты, ничего. Просто в моменте взрыв и через пять секунд – следующий. Потом, когда мы вышли, у нас мелькнула мысль, хоть бы не наш жилищный комплекс,
– рассказал житель дома.
В квартире парня от взрывной волны вылетели окна. К сожалению, он не знает степень разрушений, поскольку правоохранители не пускали людей в атакуемое помещение.
Ракетный удар по Днепру: что известно
- Российские террористы 28 июля около 21:00 нанесли ракетный удар по Днепру. В городе раздались 2 взрыва.
- Впоследствии стало известно, что враг атаковал многоэтажку и здание СБУ. Также повреждены 4 дома вокруг места "прилета".
- Утром 29 июля поисково-спасательную операцию завершили. К счастью, количество пострадавших не возросло – ранения получили 9 человек. Чудом прошло без жертв, поскольку верхние этажи дома были не заселены.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что враг атаковал город двумя ракетами "Искандер-М".
- Коммунальщики продолжают убирать территории после ракетной атаки. В горсовете сообщили, что работы продолжаются более 10 часов.