Ночью на Днепропетровщине раздавались взрывы из-за атаки "Шахедов": пострадала семья

Российская армия продолжает наносить удары по Украине дронами. В результате атаки на Днепропетровскую область пострадала семья из трех человек.

К счастью, среди пострадавших нет людей с тяжелыми травмами. Всего в ночь на 12 июня противовоздушная оборона сбила 11 "Шахедов" над Днепропетровской областью.

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Атака дронов на Днепропетровщину

Председатель ОВА Сергей Лысак уточнил, что 4 беспилотника украинская ПВО ликвидировала в Новомосковском и Синельниковском районах. Остальные дроны – на территории таких районов:

Днепровский;

Павлоградский;

Каменский.

К сожалению, атака оккупантов не прошла без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика – острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет – резаные раны.

Так что травмы не тяжелые, все трое пострадавших будут лечиться амбулаторно – то есть дома. Всего во время атаки врагу удалось повредить 9 частных домов в регионе.

Последствия атаки дронов по Днепропетровской области / Фото главы ОВА

Последние новости за ночь

Стоит добавить, что 11 июня вечером оккупанты обстреляли город Никополь из артиллерии и под утро выпустили по населенному пункту 2 дрона. Обошлось без пострадавших.

Утром 12 июня Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, в Одессе раздавались взрывы, в оккупированном Севастополе работали российские силы ПВО, а движение "Атеш" уничтожило станцию спутниковой связи в Московской области.