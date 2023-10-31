В Донецке горели цистерны с топливом: чем могли ударить ВСУ

Во временно оккупированном Донецке 31 октября раздавались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что загорелись цистерны с топливом.

В конце концов, эксперты издания Defense Express предположили, что удар по цистернам в Донецке могли выполнить Силы обороны. В то же время аналитики убеждают, что ударили не дальнобойным оружием.

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Что могли применить для удара по Донецку

Эксперты подвергли сомнению использование ракет большой дальности ATACMS в версии M39 с кассетным оборудованием именно для этого удара. Ведь отсутствие последствий удара по расположенным поблизости цистернам свидетельствует, что ракеты с кассетной боеголовкой не применялись.

К тому же, учитывая близость временно оккупированного Донецка к линии фронта, то есть менее 30 километров, использование ракет большой дальности вроде ATACMS для такого удара выглядит ненужным.

Поэтому журналисты предположили, что удар по материально-техническому обеспечению противника в Донецке мог быть нанесен либо с использованием боеприпасов M142 HIMARS, либо управляемых авиабомб JDAM-ER.

Аналитики также отмечают стратегическое значение удара по железнодорожному сообщению во временно оккупированном Донецке. Эти железнодорожные линии служат жизненно важным связующим звеном между Донбассом и Крымом, пролегая через Донецк – Волноваха с ветвью в Мариуполь и продолжая путь в Камыш-Зари, Роды и Мелитополь.

Напоследок аналитики подчеркнули, что усиливающиеся удары по "точке входа" железнодорожного тылового обеспечения российской армии можно расценивать как асимметричную стратегию, направленную на нарушение транспортных коммуникаций оккупационных войск.

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