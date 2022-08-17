У россиян проблемы: "хлопок" в Крыму разрушит планы оккупантов на Запорожье и Херсонщине

В результате "хлопков" возле Джанкоя 16 августа была повреждена железнодорожная инфраструктура и перебито сообщение оккупированного Крыма с россией. Это не играет на руку оккупантам.

Повреждение железной дороги в Джанкое создало проблемы врагу

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, благодаря этому повреждению коммуникаций, вероятно, снизится интенсивность боев на Запорожье и в Херсонской области, ведь именно этим путем оккупанты перебрасывали технику на Юг Украины.

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Вдобавок к этому, как известно, во временно оккупированной Херсонской области у россиян еще и проблемы с мостами через Днепр.

Они не знают, куда девать свои войска – или оставлять их на правом берегу, или эвакуировать на левый, а тут еще и подвоз боеприпасов остановился.

– объяснил корреспондент.

Это указывает на то, что у украинских защитников будет выгодная позиция для контрнаступлений, когда россияне останутся без боеприпасов. Именно к этому все идет, ведь сообщение и поставки нарушены довольно сильно, а автомобильным транспортом россияне не вывезут нужное количество оружия и боеприпасов.

Корреспондент из Запорожья рассказал о ситуации на оккупированных территориях: смотрите видео

Последствия взрывов в Крыму 16 августа