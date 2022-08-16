Трансформаторная станция и склады БК, – в ОП объяснили, что означают взрывы возле Джанкоя

Вблизи оккупированного Джанкоя утром 16 августа прогремели взрывы. Из-за "хлопка" повреждена трансформаторная станция, а также произошла детонация складов БК.

В ОП заявили, что в Крыму будет нарастать количество эксцессов

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, в эфире телемарафона прокомментировал взрывы в Крыму. Он объяснил, что у Джанкоя как таковые две цели. По словам Подоляка, речь идет о трансформаторной станции и складах боеприпасов.

Кстати Появилось фото последствий взрыва боеприпасов возле Джанкоя

Советник главы ОП объяснил, что трансформаторная станция в Джанкое нужна, чтобы с оккупированной Запорожской АЭС "бросать электричество в Крым". Подоляк подчеркнул, что россияне захватили ЗАЭС, чтобы украсть энергетику и перенаправить в Крым именно через Джанкой.

Я считаю, что это кармическое возмездие за то, что все ворованное – оно не приносит достатка,

– прокомментировал он взрыв на электростанции.

Что касается БК, то Подоляк сказал, что это "серия мощных взрывов, которые только начинаются". Он подчеркнул низкий уровень интеллекта российской армии, в которую набирают неподготовленных военных.

Поэтому Подоляк сказал, что "количество таких эксцессов будет нарастать именно в Крыму".

В Крыму прогремели взрывы: что известно

Утром 16 августа вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о попадании в хранилище боеприпасов возле Джанкоя. Он также сообщил о точном попадании по воинским частям россиян в Азовском.

В социальных сетях появились видео, как в поселке Азовское детонирует склад врага с боеприпасами. В россии подтвердили информацию о взрывах в селе Майское возле поселка Азовское.

Также российские пропагандисты сообщали о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое.

Из-за взрывов повреждена железная дорога возле Джанкоя. Ставленник кремля в оккупированном Крыму сергей аксенов заявил об остановке движения поездов с материка. Международное разведывательное сообщество InformNapalm информирует, что из-за взрывов приостановлено движение всех поездов в районе станции "Азовская".

Железная дорога в Джанкое имеет стратегическое значение для россии, поскольку ею захватчики перебрассывают свою военную технику на Юг Украины, в частности в Запорожскую область.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предупредил российских захватчиков, что "операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий".

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