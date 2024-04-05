Где расположен Ейск, который ночью атаковали дроны: показываем на карте
Ночью 5 апреля в России в Ейске прогремели взрывы. Сообщалось, что взрывы были слышны в районе военного аэродрома.
Жители Ейска сообщили, что ориентировочно в 3 часа ночи 5 апреля услышали взрывы. Кроме того, они зафиксировали звук автоматных выстрелов в районе местного аэродрома и военного городка.
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Где расположен Ейск
В российском Ейске Краснодарского края ночью раздавалась серия взрывов. Громко было в районе местного аэродрома. Местные жители сообщили, что услышали более десяти взрывов, которые произошли примерно в три часа ночи. Кроме того, они также услышали выстрелы в районе аэродрома.Обратите внимание! В городе Ейск находится аэродром совместного базирования, где функционирует 570-й авиаремонтный завод Министерства обороны России. Указано, что этот аэродром является стратегически важным объектом, который используется российскими войсками для осуществления атак на территории Украины. Там могли базироваться несколько бортов Су-25 и Су-30СМ.
Место расположения Ейска: смотрите на карте
Расстояние от Запорожья до Ейска составляет ориентировочно 260 – 270 километров.
Что известно о ночной атаке по территории России
- Неспокойной выдалась ночь с 4 на 5 апреля для жителей Курска и Воронежа. В Курске после сбития беспилотника произошел взрыв и возгорание в районе Центрального рынка, а в Воронеже раздавался сигнал воздушной тревоги, ведь она граничит с Курской областью.
- Впоследствии взрывы прогремели в российском Морозовске, где находится военный аэродром. Очевидцы сообщают, что кроме характерных звуков пролета БПЛА и взрывов они также видели несколько ярких вспышек в небе. Сейчас местные власти Ростовской области не комментировали информацию о взрывах в Морозовске.
- Следующим под атаку попал Энгельс. Взрывы там прогремели ориентировочно в 5:19. Именно на авиабазе возле города россияне держат свою стратегическую авиацию. В частности, речь идет о стратегическом бомбардировщике Ту-95МС и Ту-160, которыми наносят массированные ракетные удары по Украине.