Евпаторию посетил "хлопок": жители города сидят без света

На территории временно оккупированного Крыма снова было громко. В этот раз взрывы прогремели в Евпатории, после чего там начались проблемы с электроэнергией.

Взрывы в Евпатории раздались 25 июля вечером. Об этом сообщили местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что именно произошло в Евпатории

Жители временно оккупированного Крыма начали писать в соцсетях, что в Евпатории произошли "какие-то бабахи". Также местное население стало жаловаться на проблемы со светом в некоторых районах. Пока что оккупационная администрация не комментировала этот инцидент.

Украинские мониторинговые каналы тоже подтвердили эту информацию. Крымские партизаны сообщили, что в части города исчезла электроэнергия. Причины и дополнительные последствия "хлопка" в Евпатории устанавливаются.

Где находится Евпатория: карта

В Крыму начался сезон "хлопка"