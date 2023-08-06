Где произошел хлопок на мосту через пролив возле Геническа: показываем на карте

Кроме "хлопка" на Чонгарском мосту, ВСУ нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. Впоследствии в ВСУ подтвердили попадание по мосту.

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Что известно о "хлопке" возле Геническа

По словам коллаборанта, Силы обороны Украины выпустили по мосту 12 ракет, 9 из которых якобы сбила ПВО оккупантов.

Также перебит газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, который проходил рядом с мостом. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения,

– заявил Сальдо.

Он уверяет, что важного военного значения этот мост якобы не имеет, а повреждения, мол, незначительные.

Впоследствии в сети появилось фото этих "незначительных" повреждений. Очевидно, у кого-то искажено чувство реальности.

Повреждения моста через пролив Тонкий: фото

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о "каре небесной" в районе одного из мостов возле Геническа. Он добавил, что "газопровод немного устал", при этом гражданское население не задело, а оккупанты получили ранения.

Где расположен мост через пролив Тонкий: смотрите на карте

Генический пролив, или Тонкий пролив – пролив между северным концом Арабатской стрелки и материком. Он соединяет Азовское море с заливом озера Сиваш.

В ВСУ добавили, что главной целью удара по мосту было "перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом".