Опять КАБы: в Харькове прогремела серия взрывов

Днем, 9 июня, в Харькове прозвучала целая серия мощных взрывов. Российские захватчики обстреляли гражданское население управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного и мониторинговые телеграм-каналы. Заметим, что оккупанты регулярно сбрасывают КАБы на прифронтовые города.

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В Харькове прогремели громкие взрывы

Так, как сообщали Воздушные силы, враг запустил управляемые авиабомбы своей авиацией. В то же время мониторинговые каналы также предостерегали о пусках КАБов, которыми враг регулярно обстреливает Харьков.

Пуск КАБов на Харьков. Одна уже залетела в город,

– сообщали мониторинговые каналы.

Уже вскоре в Харькове раздался ряд взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного в городе. Через определенный промежуток времени появилась и официальная информация.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 17:41 сообщил, что был "прилет" по району частной жилой застройки города, в результате чего повреждены несколько домов. В настоящее время информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

Такие данные подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, на месте попадания вспыхнул пожар. Он отметил, что информация о разрушениях и раненых устанавливается.

По уточненным данным, по состоянию на 18:37 известно, что оккупанты ударили по открытой территории между частными домами. В результате повреждены частные дома и авто. В то же время, информации о пострадавших нет.

Враг постоянно обстреливает Харьков и область: последние новости

Вечером 3 июня оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Хотя на Харьковщине и сработала ПВО, однако из-за падения обломков есть повреждения. В частности, разрушение зафиксировали в неэксплуатируемом здании. По словам главы ОВА, под прицелом врага оказался Новобаварский район.

Российская оккупационная армия ежедневно обстреливает Харьковскую область. Чрезвычайно часто под ударом врага оказывается как город, так и область. Так, ночью 3 июня в Харькове слышали серию взрывов. Впоследствии в сети добавили, что, вероятно, они раздавались за пределами города.

Как сообщил утром Олег Синегубов, оккупанты атаковали Слобожанскую общину – там зафиксировали не менее 5 ударов. Враг снова ударил по комплексу для отдыха. К сожалению, в результате атаки погиб один гражданский человек, еще двое гражданских – получили ранения.

Кроме того, в течение суток 2 июня оккупанты также обстреливали Харьков. Как сообщала корреспондентка 24 Канала, на рассвете оккупанты атаковали Изюм. Под вражеским ударом оказалась больница, которая не работала. Впрочем, люди, которые были рядом с местом атаки, получили ранения.

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