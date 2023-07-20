Крым посетил "хлопок": возле Новофедоровского аэродрома было громко
Жители временно оккупированного Крыма слышали взрывы. Громко было в нескольких районах полуострова.
В Крыму в Сакском районе слышали взрывы. Оккупанты заявили о работе своей ПВО, передает 24 Канал.
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Что говорят оккупанты
Российские телеграм-каналы сообщили о взрывах в Симферопольском районе возле поселка городского типа Гвардейское. Также было шумно в Сакском районе. А еще "хлопок" слышали у аэродрома в Новофедоровке.
Оккупанты заявили, что все цели якобы были уничтожены. Гауляйтер Сергей Аксенов сообщил, что это были дроны. Кремлевский прихвостень кроме этого заявил о якобы уничтожении БПЛА в центральной части полуострова. По его словам, разрушенных объектов и пострадавших людей нет.
Что говорит Украина
Информацию о звуках "хлопка" у аэродрома в Крыму подтвердил активист Сергей Стерненко.
Новофедоровский аэродром во временно оккупированном Крыму под атакой неизвестных беспилотников, работает вражеское ПВО,
– написал блогер.
Украинские мониторинговые телеграм-каналы тоже подтвердили информацию о взрывах в Сакском районе Крымского полуострова.
Последствия "хлопка" в Крыму / Фото из соцсетей
Что известно о Новофедоровском аэродроме
Оккупанты там обучают своих пилотов. Россияне создали учебно-тренировочный комплекс "НИТКА".
После своего полномасштабного вторжения российские захватчики используют этот военный аэродром для атак по Украине. В частности, находящиеся там вражеские самолеты атакуют Юг.
Где находится Новофедоровка: карта
В сентябре 2022 года в Новофедоровском аэродроме произошел мощный "хлопок"
- Почти год назад на аэродроме возле Новофедоровки во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Из-за них у россиян началась паника.
- До начала полномасштабного вторжения России в Украину на аэродроме "Саки" находился 51 самолет. Захватчики разместили там Су-24М, Су-30СМ и Су-33.
- Это один из ключевых аэродромов авиации россиян. Они были захвачены в 2014 году во время незаконной оккупации Крыма. Туда Россия затем переместила свой 43-й истребительный авиационный полк.