Крым посетил "хлопок": возле Новофедоровского аэродрома было громко

Жители временно оккупированного Крыма слышали взрывы. Громко было в нескольких районах полуострова.

В Крыму в Сакском районе слышали взрывы. Оккупанты заявили о работе своей ПВО, передает 24 Канал.

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Что говорят оккупанты

Российские телеграм-каналы сообщили о взрывах в Симферопольском районе возле поселка городского типа Гвардейское. Также было шумно в Сакском районе. А еще "хлопок" слышали у аэродрома в Новофедоровке.

Оккупанты заявили, что все цели якобы были уничтожены. Гауляйтер Сергей Аксенов сообщил, что это были дроны. Кремлевский прихвостень кроме этого заявил о якобы уничтожении БПЛА в центральной части полуострова. По его словам, разрушенных объектов и пострадавших людей нет.

Что говорит Украина

Информацию о звуках "хлопка" у аэродрома в Крыму подтвердил активист Сергей Стерненко.

Новофедоровский аэродром во временно оккупированном Крыму под атакой неизвестных беспилотников, работает вражеское ПВО,

– написал блогер.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы тоже подтвердили информацию о взрывах в Сакском районе Крымского полуострова.



Последствия "хлопка" в Крыму / Фото из соцсетей

Что известно о Новофедоровском аэродроме

Оккупанты там обучают своих пилотов. Россияне создали учебно-тренировочный комплекс "НИТКА".

После своего полномасштабного вторжения российские захватчики используют этот военный аэродром для атак по Украине. В частности, находящиеся там вражеские самолеты атакуют Юг.

Где находится Новофедоровка: карта

В сентябре 2022 года в Новофедоровском аэродроме произошел мощный "хлопок"