Малыши спасаются от баллистики: в сети распространяют видео, как в Киеве дети бегут в укрытие

Война не только уносит человеческие жизни – она также травмирует поколения. Это непросто осознавать, однако в нашем государстве есть сотни тысяч, если не миллионы, детей, которые ежедневно слышат тревогу, взрывы, звуки полета ракет.

В понедельник, 25 марта, Россия ударила баллистикой по Киеву. В то же время телеграм-каналы распространили кадры, на которых видно, как молодые украинцы на фоне воздушной опасности изо всех сил направляются в укрытие, – информирует 24 Канал.

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Самые молодые убегают от ракет

Хотя Воздушным силам удалось сбить две из двух ракет, которые летели на столицу, но жизнь гражданских была под угрозой. Смотреть спокойно видео, на котором самые молодые граждане нашего государства спешат в укрытие, просто невозможно.

Изо всех сил дети бегут строем. Раздается мощный взрыв. Дети не останавливаются ни на мгновение, продолжая движение в сторону укрытия с надеждой оказаться в спокойном месте. Очевидно, они не до конца осознают, что происходит, что с ними делает Россия.

Украинские дети убегают от баллистической угрозы: смотрите видео с телеграм-каналов

Больше о последствиях атаки

По состоянию на 12:40 (25 марта) известно о пяти пострадавших людей в результате удара по столице и падения обломков. Как сообщают в КГВА, у женщины 33 лет – закрытая черепно-мозговая травма, убойные раны. Ее госпитализировали в больницу.

Кроме того, у девушки 16 лет – политравма, ее также госпитализировали. Еще у трех женщин – острая реакция на стресс. Две из пострадавших – беременные. Важно, что информация о погибших не поступала.

Во время обстрела пострадало несколько районов Киева. В Печерском – обломки воздушных целей упали на нежилое здание, вызвав повреждения на территории в 100 квадратных метров. Самое важное, обошлось без пожара.

В Соломенском районе пострадал жилой дом, в Голосеевском – падение на лесополосу. А вот в Дарницком районе часть воздушного оружия упала на частную застройку: по предварительной информации, загорелось нежилое помещение.

Тревогу в столице 25 марта объявили около 10:30 (отбой – через полчаса). Фактически сразу после сирены раздались взрывы. Шансов на то, чтобы успеть спрятаться, у людей не было. Скорость полета баллистической ракеты составляет 4 до 8 махов – то есть от 4 000 до 9 000 километров в час.