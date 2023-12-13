Тревогу иногда не успевают включать: Игнат объяснил опасность такой атаки, как в ночь 13 декабря

В ночь на 13 декабря Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и "Шахедами". Ракеты были направлены на столицу. Вероятно, россияне запускали "Искандер-М" или же ракеты от установки С-300.

Тревогу в Киеве объявили уже после того, как жители услышали взрывы. Об этом 24 Каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, объяснив, что это из-за специфики вооружения, которым атакуют оккупанты.

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Времени на реагирование – мало

Россияне запустили 10 баллистических ракет, все из которых сбили силы противовоздушной обороны. Были предположения, что оккупанты запускали ракеты от комплекса С-400 или "Искандер-М".

Экспертная оценка должна быть предоставлена из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Работники по обломкам должны идентифицировать тот или иной тип ракет.

"Какой бы тип (ракеты – 24 Канал) ни был, оккупанты ими обстреливают по баллистике. Если это баллистический обстрел, есть очень мало времени на реагирование ПВО, воздушным силам и населению. Тревогу даже не всегда при ударах баллистики успевают включать", – заметил Юрий Игнат.

Дело в том, что от пуска ракет до работы противовоздушной обороны может пройти всего минута-две, в зависимости от того, откуда их выпускают.

Самая большая угроза от баллистики

Если оккупанты выбирают крылатые ракеты для атаки, то их запускают с самолетов. Также есть крылатые ракеты морского базирования – "Калибры". В любом случае, если запускают именно эти ракеты, об опасности обязательно известят, ведь время их полета намного длиннее.

"Искандер-М" – это баллистическая ракета. Они поднимаются высоко вверх и падают вниз с большой скоростью – 3600 км/ч. Эти ракеты запускаются с наземных установок, как и С-400. Это зенитная управляемая ракета, предназначенная для сбития воздушных целей, но ее можно использовать и для поражения наземных целей.

– объяснил Игнат.

В этот раз, как и при атаке 11 декабря, ракеты запускали из Брянского района. Если о взимании комплексов и планировании ударов есть информация от разведки, воздушной или космической или от наших партнеров, тревогу немедленно включат.

"Но иногда враг делает передислокацию этих установок и в ночное время, и скрыто, выжидая нужного момента, чтобы ударить", – заметил Игнат.

Именно это произошло 11 и 13 декабря.

Ракетный обстрел Киева: коротко

Ночью 13 декабря российские оккупанты нанесли ракетного удара по столице Украины. Взрывы раздались перед тревогой, что указывало на запуск баллистики. К сожалению, были зафиксированы многочисленные падения обломков на левом берегу.

В результате атаки в Киеве была поврежденная водопроводная сеть в Днепровском районе. Однако проблему оперативно решили, уже к 7:30 утра водоснабжение было нормализованным.

Более 50 человек пострадали из-за обстрела россиян, 20 пострадавших госпитализировали. Известно, что самой старшей пострадавшей – 80 лет, самой молодой – всего 5.