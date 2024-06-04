Поражена производственная инфраструктура: враг атаковал Конотоп в Сумской области

Россияне не прекращают обстрелы приграничных областей. Так, сегодня, 4 июня, враг нанес коварный удар по территории Сумской области.

Очередное преступление против украинцев оккупанты совершили ударом по Конотопу. Уже не впервые за последнее время российские захватчики обстреливают этот населенный пункт. К сожалению, этот раз из-за вражеской атаки также есть повреждения. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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Россияне в очередной раз атаковали Сумскую область

Так, днем 4 июня российская армия нанесла коварный удар по Конотопу, что в сумской области. Вследствие вражеской атаки, к сожалению, было поражено производственную инфраструктуру в населенном пункте.

Временно ограничено движение транспорта по городу в сторону микрорайона "Жилмассив". Имеются в виду трамваи,

– сообщил Семенихин.

По предварительной информации, пострадавших из-за очередного преступления оккупационных войск нет. По состоянию на эту минуту масштабы последствий и подробности относительно российской атаки выясняют.

Заметим, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена ориентировочно в 15:59. До того был отбой, продолжительность которого достигала всего 2 минуты. Впрочем, уже в 16:20 снова в регионе снова прозвучало оповещение отбоя.

Недавно там также была поражена производственная инфраструктура

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Днем, 21 мая, Россия также нанесла удар по Сумской области. Тогда в обед в Конотопе раздавались взрывы. Оккупанты нанесли по городу ракетный удар.

В ОВА сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа. На месте работали все необходимые службы для ликвидации последствий.

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