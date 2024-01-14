Россияне выпустили ракету по Кривому Рогу: генерал армии в отставке предположил цель удара

Оккупанты запустили 14 января ракету Х-59 по Кривому Рогу. Россияне могли целиться по нескольким объектам.

Об этом 24 Канала рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что есть несколько вариантов, куда именно оккупанты хотели попасть.

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Какая цель обстрела Кривого Рога

Как отметил Маломуж, Кривой Рог – большой город, где есть много объектов промышленного комплекса. Возможно, оккупанты хотели попасть в одно из таких предприятий. Не стоит забывать, что россияне могли целиться и по жилым зданиям, как это не раз случалось.

Они могли бить также по объектам гражданской инфраструктуры. К примеру, это трансформаторные станции. Эти маленькие объекты с аппаратурой, техникой. Это также могут быть гражданские здания,

– сказал Маломуж.

Х-59 – мощная ракета, которая имеет боевую часть в несколько сотен килограммов. Они могут менять траекторию полета. Но при системной организации ПВО или средств радиоэлектронной борьбы ее вполне реально сбить. Как это и случилось 14 января.

Обстрелы Кривого Рога: коротко