Вероятно, пловцы с дельфинами были не совсем в адеквате: кто не защитил Крымский мост

Россияне заявляли об усилении охраны Крымского моста. Впрочем, это не уберегло его от повторного "хлопка" 17 июля. В этот день оккупанты могли переключить свое внимание на охрану Севастополя, где накануне тоже было неспокойно.

Это 24 Каналу предположил военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, как вероятно могла быть организована атака по мосту.

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Дельфины не справились

После первого "хлопка", который произошел 8 октября, россияне заявили об усилении охраны Крымского моста. В частности, российские так называемые СМИ сообщали, что установлены щиты-мишени со светоотражающими элементами, привлечены военные силы, береговая охрана, дежурят катера, даже работают водолазы с ловушками и специально обученные дельфины. Но это не уберегло "незаконную конструкцию" от повторных разрушений.

Вероятно, пловцы с дельфинами "попливли на какой-нибудь день рождения" и были не совсем в адеквате. Визуальная же система наблюдения не эффективна на 100%. Позиционирование следует за спутниками, но это уже на подходе переключается на визуальное управление. А по выходу на цель идет так же, как и беспилотник, с вычетом координат по GPS. Вот и получилась такая атака,

– предположил военный эксперт.

Роман Свитан об атаке Крымского моста: смотреть видео

Отметим, российские пропагандисты утверждали, что ударить по Крымскому мосту могли якобы подводными беспилотниками, ведь холст поврежден "на значительно меньшей протяженности", чем после первого инцидента.

"Перед этим был удар по Севастопольской бухте с использованием комбинированной тактики. Вероятно, на нее были отозваны пловцы, дельфины и вся система слежения. А потом они не вышли по определенным причинам. Крымский мост "прощелкали". Это сарказм, но доля правды есть. Понедельник – самое оптимальное время, чтобы работать по российским военным объектам", – добавил Свитан.

"Хлопок" на Крымском мосту 17 июля: основное