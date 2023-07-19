"Разрушение" склада с боеприпасами в Крыму – успешная операция Киева: объясняем, почему это фейк

В телеграм-канале с именем "Кирилл Буданов Кирилл Буданов" опубликовали якобы его обращение о том, что уничтожение склада с боеприпасами в Крыму – это "успешная операция Украины". Оказалось, что это фейковый телеграм-канал, не принадлежащий руководителю ГУР.

Это произошло утром 19 июля после тревожной ночи для оккупантов в Крыму. Взрывы в Крыму раздавались возле Казачьей бухты в Севастополе и в селе Кринички Кировского района, где расположен Старокрымский полигон.

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Что известно о фейковом заявлении Буданова

В телеграм-канале, который называется "Кирилл Буданов Кирилл Буданов" обнародовали: "Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе".

Ряд СМИ, включая 24 Канал, распространили такую новость, ссылаясь на не настоящую страницу Кирилла Буданова. Эта информация, как и страница в телеграм-канале, оказались фейковыми.



Фейковое сообщение Кирилла Буданова / Скриншот 24 Канала

Настоящая страница главы украинской разведки называется "Начальник ГУР МО Украины". По состоянию на 11:30 19 июля там нет никаких комментариев о взрывах во временно оккупированном Крыму.

В разведке прокомментировали фейк

В комментарии Суспильне Крым представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Кирилл Буданов не заявлял о причастности к взрывам на полигоне в Крыму.

Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму дело рук ВСУ и ГУР – фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины,

– заявил Юсов.

Взрывы в Крыму: коротко