"Разрушение" склада с боеприпасами в Крыму – успешная операция Киева: объясняем, почему это фейк
В телеграм-канале с именем "Кирилл Буданов Кирилл Буданов" опубликовали якобы его обращение о том, что уничтожение склада с боеприпасами в Крыму – это "успешная операция Украины". Оказалось, что это фейковый телеграм-канал, не принадлежащий руководителю ГУР.
Это произошло утром 19 июля после тревожной ночи для оккупантов в Крыму. Взрывы в Крыму раздавались возле Казачьей бухты в Севастополе и в селе Кринички Кировского района, где расположен Старокрымский полигон.
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Что известно о фейковом заявлении Буданова
В телеграм-канале, который называется "Кирилл Буданов Кирилл Буданов" обнародовали: "Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе".
Ряд СМИ, включая 24 Канал, распространили такую новость, ссылаясь на не настоящую страницу Кирилла Буданова. Эта информация, как и страница в телеграм-канале, оказались фейковыми.
Фейковое сообщение Кирилла Буданова / Скриншот 24 Канала
Настоящая страница главы украинской разведки называется "Начальник ГУР МО Украины". По состоянию на 11:30 19 июля там нет никаких комментариев о взрывах во временно оккупированном Крыму.
В разведке прокомментировали фейк
В комментарии Суспильне Крым представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Кирилл Буданов не заявлял о причастности к взрывам на полигоне в Крыму.
Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму дело рук ВСУ и ГУР – фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины,
– заявил Юсов.
Взрывы в Крыму: коротко
- В ночь на 19 июля в Крыму раздались взрывы. Тревожно российским захватчикам было на складе с боеприпасами на Старокрымском полигоне. В сети писали о звуках детонации боеприпасов.
- Так называемый оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что дороги у Старокрымского полигона перекрыли. В российском министерстве транспорта заявили, что перенаправляют весь транспорт Крыма в объезд перекрытого участка "Тавриды".
- Партизанское движение "Атеш" сообщило, что в Крыму взрывы на рассвете 19 июля уничтожили склад боеприпасов. В частности, он по состоянию на 9:06 19 июля еще детонировал. Речь идет о складе на военном полигоне возле поселка Старый Крым.
- Подробнее о тревожной ночи для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму читайте по ссылке.