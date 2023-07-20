Оккупанты говорят о якобы атаке БпЛА в Крыму: в ВСУ объяснили, как на это реагировать
Россияне заявили об атаке на Крым в ночь на 20 июля. В ОК "Юг" эту атаку не подтвердили и сказали не принимать за правду все сообщения противника.
Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью 20 июля беспилотник якобы атаковал поселок Раздольное, в результате чего были повреждены 4 административных здания.
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Гуменюк прокомментировала "атаку на Крым" 20 июля
Комментируя сообщения оккупанта, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что такую информацию следует воспринимать с предосторожностью.
Эти сообщения следует воспринимать с определенной дозой критики и критического мышления. Потому что, чтобы оправдать свою агрессию, враг может наращивать информационное давление,
– сказала она.
Отметим, что этой же ночью враг снова атаковал Юг Украины, нацелившись на портовую инфраструктуру Россияне выпустили более 20 воздушных целей разных видов.
В Николаевской области повреждено жилое здание, пострадали 18 человек. В Одессе в центре города разрушено административное здание, известно по меньшей мере о 4 раненых.
Последствия предыдущего "хлопка" в Крыму
- На Старокрымском полигоне, где 19 июля произошли взрывы, до сих пор детонирует. По словам Гуменюк, детонация продлится еще достаточно долго и не только на этом объекте, ведь "сезон хлопка анонсирован и мы его будем продолжать".
- После атаки на Крымский мост россияне еще не восстановили его полностью. Однако по чуть-чуть оккупанты уже запускают через путепровод легковые автомобили.