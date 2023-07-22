Что обещали – выполняем, – в ОК "Юг" объяснили частые "хлопки" в Крыму

Силы обороны держат слово и продвигаются. В ОК "Юг" намекнули, что российские оккупанты уже ощутили последствия "хлопков".

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала недавние взрывы в Крыму. Об их последствиях для россиян она рассказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К теме Сезон "хлопка" продолжается, – Гуменюк объяснила, что происходит в Крыму

С чем связаны частые взрывы в Крыму

Как отметила спикер ОК "Юг", взрывы на территории временно оккупированного полуострова являются свидетельством определенного движения наших защитников.

Мы предупреждали, что сезон "хлопка" будет. Будет цветуще, колоритно, ярко. Пока мы все, что обещали, выполняем. Слово держим и дальше продвигаемся,

– отметила она.

По ее словам, ВСУ не только продвигаются по линии фронта и передвигают её. Силы обороны также продвигаются в глубочайшем тылу российских захватчиков. Там оккупанты испытывают беспокойство.

Как "хлопки" влияют на действия врага

Гуменюк заявила, что Силы обороны продолжают работу и доходят до тех глубин вражеского тыла, где противник сосредотачивает свои боеприпасы. Захватчики начинают сталкиваться с нехваткой снарядов. Их логистика очень сильно страдает. У оккупантов уже есть определенный снарядный голод.

Как пояснила спикер ОК "Юг", дистанционное уничтожение складов боеприпасов в тылу оказывает существенное влияние на количество обстрелов со стороны россиян. Она тоже привела пример. За минувшие сутки, 21 июля, их количество снизилось с 90 до 69.

В Крыму постоянно что-то взрывается