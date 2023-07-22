Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала нещодавні вибухи у Криму. Про їхні наслідки для росіян вона розповіла в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Сезон "бавовни" триває, – Гуменюк пояснила, що відбувається в Криму

З чим пов'язані часті вибухи у Криму

Як зазначила речниця ОК "Південь", вибухи на території тимчасово окупованого півострова є свідченням певного руху наших захисників.

Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Буде квітучо, колоритно, яскраво. Поки що ми все, що обіцяли, виконуємо. Слово тримаємо і далі просуваємось,

– зазначила вона.

За її словами, ЗСУ не тільки просуваються по лінії фронту та пересувають її. Сили оборони ще й просуваються у глибокому тилу російських загарбників. Там окупанти відчувають неспокій.

Як "бавовна" впливає на дії ворога

Гуменюк заявила, що Сили оборони продовжують роботу та сягають тих глибин ворожого тилу, де противник зосереджує свої боєприпаси. Загарбники починають стикатися з нестачею снарядів. Їхня логістика дуже суттєво потерпає. В окупантів вже є певний снарядний голод.

Як пояснила речниця ОК "Південь", дистанційне знищення складів боєприпасів у тилу суттєво впливає на кількість обстрілів з боку росіян. Вона також навела приклад. За минулу добу, 21 липня, їхня кількість, знизилася з 90 до 69.

У Криму постійно щось вибухає