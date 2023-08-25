"Это была кара небесная": в ОК "Юг" объяснили ночную атаку дронами в Крыму
Ночь на 25 августа во временно оккупированном Крыму оказалась достаточно шумной. Россияне заявили об "атаке 42 неизвестных беспилотников". Их фиксировали в разных населённых пунктах полуострова.
Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу детали этого события. Также она объяснила действия российских оккупантов, которые пока пытаются оставаться на полуострове.
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Яркая игра
Ярко и громко было во временно оккупированном Крыму в эту ночь. Местные жители в разных районах полуострова слышали взрывы. Российские пропагандисты заявили об "атаке 42 беспилотников". А соратники диктатора Владимира Путина отметили, что якобы "уничтожили все вражеские БПЛА".
"То, что передает и ретранслирует российское минобороны – это хорошая мина при плохой игре. А игра им точно не понравилась, хотя была яркой", – отметила Наталья Гуменюк.
"Играться" действительно было с чем. Ведь неизвестные БПЛА фиксировали в Севастополе, Симферополе, вблизи Перевального и в Бахчисарайском районе. В частности, возле села Береговое насчитали 17 беспилотных летательных аппаратов всего за час.
Откуда БПЛА взялись в Крыму – с неба, точно. И это была кара небесная,
– коротко и четко объяснила спикер ОК "Юг".
Наталья Гуменюк о ночных событиях в Крыму: смотреть видео
Действия оккупантов
Российские оккупанты четко понимают, что "горячий сезон" для них в Крыму будет продолжаться и усиливаться. Поэтому они пытаются распределить свое имущество, чтобы спасти хоть что-то.
"Мы знаем какие и сколько объектов там рассредоточено. Они (россияне – 24 Канал) пытаются спрятать свое имущество. Распределить его по принципу "не все яйца в одну корзину". И именно поэтому целей соответственно становится все больше и точек попадания. Но на каждой будет поставлена та самая точка", – отметила Гуменюк.
События в Крыму: последние новости
- Накануне, 24 августа, местные сообщали о звуках взрывов в Севастополе. По разным сообщениям они насчитали от 7 до 10 "хлопков". Местные оккупационные власти пытались "успокоить" население очередной басней о "тренировке" военных, которая якобы должна продолжаться до 23:00.
- Тем временем украинские военные 24 августа совершили высадку во временно оккупированном Крыму. Это было в рамках спецоперации. По данным ГУР, бойцы поставленные задачи выполнили.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов назвал возможные сценарии освобождения Крыма. И заверил, что Силы обороны "идут к цели".