Взрывы по всему Крыму и не только: оккупанты сообщают о массированных "хлопках"
В ночь на 30 апреля в ряде населенных пунктов Крымского полуострова раздавались взрывы. Кроме этого, громко было и на других оккупированных территориях.
Также уже классически россияне перекрывали Крымский мост. В местных пабликах такую активность связывали с передачей Украине американских ракет ATACMS.
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Массированные атаки
В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму объявили о ракетной опасности. Тревога звучала по всему полуострову. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах – и не только в Крыму.
Неспокойной ночь была в Джанкое, Октябрьском и Гвардейском, неподалеку Симферополя. Первые взрывы прогремели примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков. Добавим, что оккупанты этой ночью временно перекрывали Крымский мост.
Местные жители слышали взрывы в Крыму: комментарии из пабликов
Также взрывы слышали в Геническе, что в Херсонской области. А чуть раньше писали о таких же событиях вблизи Мариуполя.
ATACMS уже могли работать
- В США подтвердили, что в марте этого года тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. То есть это произошло еще до того, как Конгресс поддержал законопроект о помощи. По данным СМИ, речь идет о более 100 ракет.
- В Институте изучения войны отмечают, что ВСУ уже могли отработать этими ракетами во время недавних ударов по оккупированному Джанкою в Крыму и Бердянску в Запорожской области – там нанесли несколько ударов по системе ПВО С-300. Кроме этого, более 10 взрывов слышали возле села Бабах-Тарама, которое расположено на границе Донецкой и Запорожской области.
- Аналитики ожидают, что поступление большого количества ракет ATACMS поможет Украине ухудшить материально-техническое обеспечение российских оккупантов. Также дальнобойное оружие угрожает российским аэродромам в глубоких тылах.