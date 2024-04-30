Взрывы по всему Крыму и не только: оккупанты сообщают о массированных "хлопках"

В ночь на 30 апреля в ряде населенных пунктов Крымского полуострова раздавались взрывы. Кроме этого, громко было и на других оккупированных территориях.

Также уже классически россияне перекрывали Крымский мост. В местных пабликах такую активность связывали с передачей Украине американских ракет ATACMS.

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Массированные атаки

В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму объявили о ракетной опасности. Тревога звучала по всему полуострову. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах – и не только в Крыму.

Неспокойной ночь была в Джанкое, Октябрьском и Гвардейском, неподалеку Симферополя. Первые взрывы прогремели примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков. Добавим, что оккупанты этой ночью временно перекрывали Крымский мост.

Местные жители слышали взрывы в Крыму: комментарии из пабликов

Также взрывы слышали в Геническе, что в Херсонской области. А чуть раньше писали о таких же событиях вблизи Мариуполя.

ATACMS уже могли работать