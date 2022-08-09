В следующие 72 часа, – экс-сотрудник СБУ допустил массированный удар из-за взрыва в Крыму
Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном россиянами Крыме прогремели массированные взрывы. Это произошло возлке Новофедоровки, где расположен военный аэродром оккупантов.
оккупанты будут мстить
Несмотря на то, что новость о взрывах на аэродроме в Крыму – действительно хорошая, а украинцы просто таки ликуют в соцсетях, нужно понимать, что россиян эти "хлопки" очень разозлили. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Он считает, что нужно готовиться к ответным агрессивным действиям, особенно в течение следующих 72 часов. Вероятный вариант мести оккупантов – массированные ракетные удары по территории Украины.
Поэтому прошу всех быть очень внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги,
– подчеркнул Ступак.
Также экс-сотрудник СБУ предположил, что после событий в Крыму российская армия может получить приказ наступать на фронте. Руководство страны-агрессора разъярено настолько, что вражеских солдат могут отправить в наступление даже не подготовленными.
Иван Ступак о мести россиян после взрывов в Крыму: смотрите видео
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- Взрывы возле Новофедоровки зафиксировали около 16:00. Сначала местные сообщали о 6-7 "хлопках", впоследствии выяснилось, что их было примерно 15.
- Заметим, что с аэродрома, расположенного там, взлетала вражеская авиация, атакующая Юг Украины. Вероятно, там было немало российских истребителей и бомбардировщиков.
- Реакция местных и туристов была мгновенной. У них началась паника – пляжи опустели, а на дорогах появились пробки из машин, пытающихся уехать подальше от места взрывов.
- Конечно, отреагировало и руководство России. Так, в минобороны оккупантов заявили, что "не произошло ничего страшного, только сдетонировали несколько снарядов". Однако, вопреки своим же словам, россияне объявили об эвакуации населения.
- Не забыли прокомментировать взрывы и россияне , обычно всячески отграничивающие себя от путина и его действий в Украине. Да, эти "ни в чем не повинные" пользователи соцсетей начали просить массированно атаковать "центры принятия решений", Киев и Львов. Не обошлось без предложений использовать ядерное оружие.