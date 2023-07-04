Освобождение и деоккупация Крыма приближается, – ГУР МО о взрывах в Севастополе
Во временно оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. Это может свидетельствовать о том, что освобождение полуострова от захватчиков близится.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он отметил, что спокойно в Крыму будет только тогда, когда оккупанты покинут захваченные территории, сообщает 24 Канал.
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Деоккупация Крыма близится
Юсов подчеркнул, что на оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, остаются украинские граждане. Такие люди ждут деоккупацию, а потому, наоборот, радуются "цветению хлопка".
Если говорить о взрывах в Севастополе, то почему жаловаться? Украинские граждане. Проукраински настроенные люди, ожидающие возвращения законной власти, наоборот, радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается,
– подчеркнул Юсов.
Вместе с тем в ГУР МО заявили, что взрывы в Крыму больше не будут комментировать. Ведь спокойно там будет только тогда, когда остров вернется под контроль Украины и действующей власти. По словам Юсова, взрывы прекратятся только тогда, когда с захваченных территорий сбегут захватчики. Кроме того, он акцентировал, что до деоккупации "все происходящее на оккупированных территориях – за это несет ответственность так называемая "оккупационная администрация".
Взрывы в Крыму: последние новости
- Мощный взрыв произошел 4 июля в Севастополе. Он был такой силы, что люди очень испугались. Как сообщила впоследствии "оккупационная администрация", повода для паники нет – это плановый подрыв снарядов. Местные СМИ пишут, что могут ликвидировать боеприпасы времен Второй мировой войны, однако жители не спешат доверять таким сообщениям. В сети жалуются, что взрывы могли раздаваться по другой причине, ведь раньше "такого не слышали".
- Недавно "хлопок" посетил и железную дорогу в оккупированном Крыму. Сообщали, что взрывы прогремели в Кировском районе – там неизвестные взорвали железнодорожное полотно. Однако оккупационные власти жалуются, что атаковали Крым якобы "неизвестными БПЛА".
- 24 июня взрывы раздавались в Симферополе и Армянске. Местные жители сообщали о нескольких взрывах, однако так называемые "местные власти" никак не прокомментировали ситуацию.